Mafia: da Comune Milano manifestazione di interesse per 17 beni confiscati

Milano, 21 giu. (AdnKronos) – La Giunta comunale di Milano ha formalmente avanzato la manifestazione di interesse per 17 unità immobiliari attualmente gestite dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Lo rende noto Palazzo Marino, precisando che attraverso la delibera approvata oggi, “il Comune chiede il trasferimento di questi immobili a titolo gratuito nel proprio patrimonio indisponibile”.

Gli immobili, tra cui appartamenti, box, cantine, posti auto e negozi, sono tutti situati sul territorio milanese e, in particolare, in via Teano, via Marcantonio Dal Re, Corso Lodi, via Severino Boezio, viale Tunisia, via Eustachi, via Matteo Bandello, corso Magenta, via Valle Antrona, via Sant’Eufemia. Il Comune li destinerà a fini sociali attraverso l’assegnazione a terzi con una procedura a evidenza pubblica.

Alcuni degli appartamenti potrebbero essere destinati a cittadini in situazioni di difficoltà, altri potrebbero diventare luoghi di incontro e socialità: “Quando anche queste assegnazioni saranno ultimate -spiega l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino- arriveremo a superare quota 200 beni confiscati gestiti dal Comune, passando così da meno di 100 a più di 200 in cinque anni: un risultato notevole che dimostra l’impegno delle istituzioni per sconfiggere tutte le mafie”.