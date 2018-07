Maltempo: Coldiretti, agricoltura in ginocchio, milioni di danni (2)

(AdnKronos) – Nel Mugello, in Toscana, la tromba d’aria si è abbattuta su zucchine, melanzane e peperoni mentre in Piemonte colpite soprattutto le orticole, i vigneti, i noccioleti ed il mais. In questa fase stagionale è la grandine, precisa la Coldiretti, l’evento più grave per gli agricoltori perché causa danni irreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro.

Sono gli effetti, sottolinea la Coldiretti, dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. Uno sconvolgimento che impatta duramente sull’attività agricola in una estate iniziata con la caduta del 124% di pioggia in più a giugno dopo che la primavera ha fatto segnare una anomalia del +21% rispetto alla media storica, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr.

Correlati