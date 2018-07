Maltempo: disagi sulle linee ferroviarie, chiusa linea Luino-Gallarate

Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Il maltempo in Lombardia ha provocato numerosi disagi alle linee ferroviarie. La circolazione, fa sapere Rfi, è stata sospesa sulla linea Luino-Gallarate, nel varesotto, da questa notte, per danni alla rete ferroviaria e per uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi.

La mobilità è stata garantita con un autobus fra Luino e Gallarate ma è ancora in corso l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana “per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura”.