Maltempo: resta allerta per nuova perturbazione a Milano e provincia

Milano, 5 lug. (AdnKronos) – L’emergenza per i nubifragi e l’esondazione del Seveso a Milano e in provincia, soprattutto nei Comuni tra Monza e il capoluogo, sta rientrando, ma l’allerta resta alto per una nuova perturbazione prevista intorno alle 13. Le squadre dei vigili del fuoco uscite nella notte per mettere in sicurezza le strade dagli alberi caduti e pericolanti stanno tornando nella sede centrale e le strade di Milano sono state riaperte alla viabilità. Sono ancora in corso, invece, le operazioni di pulizia del fango dalle strade da parte dell’Amsa.

Il Coc, il Centro operativo comunale, resta aperto per monitorare la situazione e il livello del fiume Seveso in attesa della prossima ondata piogge.