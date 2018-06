Maltempo: strade distrutte e raccolti cancellati, Coldiretti ‘stato di calamità in Sicilia’ (2)

(AdnKronos) – Colpite anche alcune produzioni frutticole, con notevole cascola derivante dalla forte pioggia e dai venti.

“È un’annata che non fa presagire nulla di positivo non solo per il maltempo ma anche per i prezzi alla produzione che rimangono bassi – spiegano dalla Coldiretti -. Il grano, in fase di trebbiatura, in molti areali ha perso le qualità minime per essere commercializzato”. In tutto il territorio le scene sono desolanti: distese di grano duro piegate dalla forza dell’acqua. I danni sono evidenti e avranno ripercussioni notevoli sulla economia agricola e non solo. Per questo la Coldiretti di Enna e Caltanissetta ha chiesto agli enti preposti il riconoscimento dello stato di calamità, invitando tutte le aziende agricole colpite a far pervenire agli uffici le segnalazioni dei danni riportati.