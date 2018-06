Turismo: Venezia, a settembre a Bibione il G20 delle spiagge

Venezia, 25 giu. (AdnKronos) – Dai prodotti turistici di nuova generazione alla sostenibilità delle spiagge, dai servizi pubblici destinati al turista all’accesso a finanziamenti e risorse. Le 20 “potenze” italiane del turismo balneare, capaci di trainare il settore turistico nazionale con oltre 60 milioni di presenze in ogni stagione estiva, si danno appuntamento a Bibione (Venezia) per tracciare le linee di sviluppo del prodotto “mare” per i prossimi anni.

Dal 5 al 7 settembre prossimi, la località veneta ospiterà il primo “G20 delle Spiagge italiane (G20s)”, ideato e organizzato dal Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione, in collaborazione con Bibione Live – Consorzio di Promozione Turistica e con il patrocinio della Regione del Veneto.

Un vero e proprio summit, il primo di questo genere, lanciato in Italia con la volontà di farne un appuntamento annuale e itinerante lungo tutta la penisola. Amministratori pubblici, tecnici del turismo, studiosi e decision maker si confronteranno per definire le linee guida dello sviluppo strategico del turismo balneare del Belpaese, partendo da tre pilastri fondamentali: sostenibilità, innovazione e progettazione strategica.