Maltempo: Toninelli, in manovra risorse contro il dissesto idrogeologico

Belluno, 5 nov. (AdnKronos) – “Sono voluto venire qui a Santo Stefano di Cadore per vedere con i miei occhi i danni e la devastazione causata dal maltempo eccezionale dei giorni scorsi. Per portare la vicinanza del governo, ai sindaci, alla Regione Veneto e soprattutto a queste comunità, che hanno così tanto sofferto”. Lo ha detto oggi il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Danilo Toninelli in visita nel bellunese.

“Come annunciato dal premier Giuseppe Conte in settimana ci sarà un Consiglio dei ministri straordinario che decreterà lo stato di emergenza per tutte le Regioni interessate dal maltempo, dal Nord al Sud – ha confermato Toninelli – e per così sbloccare le prime risorse all’interno del bilancio della Protezione Civile per poter iniziare a mettere in sicurezza i territori”.

Quindi, il ministro ha sottolineato che “dopo la firma del presidente della Repubblica, ora la manovra di bilancio arriverà alle Camere, lì dentro ci saranno le prime risorse contro il dissesto idrogeologico per avviare il monitoraggio e la manutenzione del territorio”.