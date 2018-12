Manovra: arriva ok Ue ma scoppia nuova grana su tetto appalti senza gara/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Oltretutto, a quanto si apprende, sarebbe stata la stessa Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone ad aver suggerito al governo, in contatti informali avuti nei giorni scorsi, di circoscrivere il provvedimento ponendo dei paletti: un vincolo temporale o un vincolo di scopo – il consiglio dell’Anac – oppure la possibilità di chiedere dei preventivi alle aziende interessate all’appalto per vagliare le offerte.

D’altronde già nel cosiddetto ‘Sblocca Italia’ del governo Renzi, a fine 2014, Cantone si espresse contro una misura simile che derogava alle leggi ordinarie. Il numero 1 dell’Anac, pur riconoscendo che provvedimenti di questo tipo erano per lo più dettati da obiettivi di accelerazione dei lavori e quindi di condivisibile efficienza, aveva messo in guardia dal rischio ‘di poter avere involontariamente negativi effetti sul piano della legalità’.

Per giunta, ironia della sorte, all’epoca erano stati proprio i 5 Stelle ad appellarsi a Cantone chiedendo un intervento diretto del capo dell’Anac contro la possibilità delle amministrazioni di affidare direttamente i lavori senza gara.