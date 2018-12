Manovra: arriva ok Ue ma scoppia nuova grana su tetto appalti senza gara/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – I vertici del M5S chiedono dunque di cambiare la norma, decisi a puntare i piedi anche se questo dovesse innescare un nuovo braccio di ferro con gli alleati di governo. I 5 Stelle chiedono che la modifica alla soglia di affidamento diretto degli appalti per i Comuni sia legata solo agli investimenti previsti in legge di bilancio. Non solo. Intendono limare il tetto a 150mila euro e circoscriverlo a un periodo limitato, spiegano all’Adnkronos.

Anche perché fissare la soglia a 150 mila euro chiuderebbe un altro varco aperto dalla misura introdotta domenica notte: la certificazione Antimafia è richiesta solo per appalti superiori ai 150mila euro, dunque portare l’asticella sopra questa soglia potrebbe rendere vita facile alla criminalità organizzata, facendo lievitare il rischio infiltrazioni. Un esempio su tutti è quello di mafia capitale, in quel caso ci si trovò di fronte ad affidamenti diretti eseguiti in urgenza.

Stando a quanto sostenuto dai vertici pentastellati, l’accordo con l’alleato di governo inizialmente andava in questa direzione -tetto fino a 150mila euro e limitato a investimenti in manovra- ma poi sarebbe cambiato in corsa.