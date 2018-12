Manovra: arriva ok Ue ma scoppia nuova grana su tetto appalti senza gara/Adnkronos

Roma, 19 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – Dopo la prescrizione, lo scudo fiscale, l’ecotassa sulle auto -ma l’elenco potrebbe essere ben più corposo- scoppia una nuova grana in seno alla maggioranza ‘giallo verde’. E deflagra proprio mentre il premier Giuseppe Conte entra sorridente nell’Aula del Senato per spiegare all’emiciclo che l’Italia ce l’ha fatta a evitare la temuta procedura d’infrazione. Stavolta al centro della contesa c’è la modifica, contenuta in legge di bilancio, alla soglia di affidamento diretto degli appalti per i Comuni.

Il tetto per affidare i lavori senza bando, dunque senza alcuna gara, viene alzato da 40mila a 200mila euro. Un’operazione per cui, stando alle stime, 7 miliardi di euro di spese potrebbero essere stanziati solo a discrezione dei sindaci. E così, proprio mentre Conte prende la parola nell’Aula di Palazzo Madama, i vertici M5S assicurano all’Adnkronos di esigere una decisa inversione di rotta sulla questione: “La norma sul codice degli appalti che porta il tetto da 40 mila a 200 mila euro va cambiata”, dicono senza indugiare.

La modifica alla soglia di affidamento diretto degli appalti era arrivata nel vertice tenutosi domenica notte a Palazzo Chigi. L’Autorità Anticorruzione ha più volte evidenziato i rischi del’affidamento diretto. Ed erano molti, nelle file del M5S, ad aver storto il naso davanti a una norma “voluta dalla Lega”, assicurano fonti di governo pentastellate.