Manovra: Camera, governo va in minoranza su odg a dl Fiscale (2)

(AdnKronos) – A generare il caos il voto della maggioranza contro l’ordine del giorno presentato dalla deputata del Pd Vincenza Bruno Bossio e riformulato, sul quale il governo aveva però espresso parere favorevole. Per ben tre volte la vicepresidente Mara Carfagna, che in quel momento presiedeva l’Aula, ha ricordato che il parere del governo era favorevole, visto che le lucine rosse che si accendevano erano superiori a quelle verdi, ma l’esito non è cambiato: 274 no e 178 sì.

L’ordine del giorno è stato votato “come era stato presentato”, ha spiegato Cosimo Adelizzi del Movimento 5 stelle, ma Carfagna ha ribadito di essere stata “chiara”, che il voto era stato sul documento riformulato con parere favorevole del governo.