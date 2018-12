Manovra: Camera, governo va in minoranza su odg a dl Fiscale (3)

(AdnKronos) – Se si vota un ordine del giorno riformulato, ha replicato il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, “la maggioranza voterà contro, se no sembra inutile che si metta in votazione un ordine del giorno”. “Chiedere di porre in votazione un ordine del giorno -ha ripreso la parola Carfagna- rientra nelle facoltà di ogni parlamentare, sia che ci sia una proposta di riformulazione accettata o meno”. Subito dopo un altro ordine del giorno, presentato da Simona Cenni del Pd e riformulato, con parere favorevole del governo, è stato approvato, con il no della Lega.

“Abbiamo votato contro la spiegazione della deputata del Carroccio Simona Bordonali- perchè nel momento in cui si mette in votazione, nonostante ci siano accordi ad accogliere degli ordini del giorno con la riformulazione, riteniamo che il comportamento tenuto da esponenti del Pd non sia stato corretto. Di fronte ad atteggiamenti ostruzionisti, poichè il Parlamento è sovrano abbiamo risposto con un voto, per dimostrare che il Parlamento non accetta questi comportamenti ostruzionisti”.

E in precedenza Carfagna aveva invitato, “per il buon andamento dei lavori dell’Aula, ad evitare di utilizzare atteggiamenti ostruzionistici, chiedendo di porre in votazione gli ordini del giorno accolti con riformulazione”.