Manovra: Di Maio, dentro sogni di chi vuole cambiare il Paese (2)

(AdnKronos) – “Il M5S – dice Di Maio – sta portando avanti con impegno quotidiano una sfida importantissima, quella del governo del paese, e la stiamo vincendo perché la stiamo combattendo con in testa e nel cuore quel sogno di cambiamento dell’Italia che condividiamo. Se riusciamo in questo intento è anche perché io, noi, qui al governo e in Parlamento, continuiamo a credere nello stesso sogno”.

La manovra “sarà il primo passo, poi le sfide saranno di più e sempre più dure, ma questo – incita Di Maio – non deve farci paura perché continueremo sempre a credere nello stesso sogno. E finche tutti noi continueremo a farlo, magari contagiando altre persone, riusciremo sempre a raggiungere tutti i nostri obiettivi, per quanto ad alcuni possano sembrare impossibili e inarrivabili, insieme continueremo a superare limiti e volare sempre più in altro”. (segue)