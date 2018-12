Qualità vita: sindaco, Padova guadagna 9 posizioni, una bella soddisfazione

Padova, 17 dic. (AdnKronos) – “Una bella soddisfazione per la città, che conferma come il nostro lavoro stia andando nella direzione giusta. Padova va seguita con cura e merita sempre di più, per questo anche i dati positivi sono sempre uno stimolo per operare ancora meglio. Bisogna anche dire che il merito di questi dati molto lusinghieri è da condividere con tutti i padovani, dopo una stagione molto litigiosa che ha penalizzato il nostro capoluogo è chiaro che remare, oggi, tutti assieme con collaborazione e concordia sta dando i frutti che speravo in termini di attrattività, centralità economica e coesione sociale”. Così il sindaco di Padova, Sergio Giordani commenta la Classifica “Sole24Ore Qualità della vita 2018”, che vede Padova guadagnare 9 posizioni rispetto al 2017.

“Non dobbiamo quindi farci distrarre dalle polemiche politiche, la città ora ha ancora bisogno di grande unità perché il 2019 deve essere l’anno in cui compiamo assieme un salto di qualità per guadagnare ancora posizioni. Bene anche che siano messi in luce alcuni punti su cui migliorare, sono certo che i provvedimenti su ambiente e sicurezza che la nostra giunta ha approvato in questa prima fase di mandato ci porteranno a migliorare anche in questi aspetti”, conclude.