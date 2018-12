Manovra: Money Transfer, tassa discriminatoria cancellare prelievo 1,5% (2)

(AdnKronos) – Oggi, con l’implementazione delle ultime normative in materia di Antiriciclaggio, il nostro Paese, sottolinea il Mtwg, dispone di un sistema di vigilanza sempre più efficace e costante, grazie al contributo di tutti i soggetti coinvolti. Attualmente circa il 37% delle segnalazioni delle cosiddette operazioni sospette proviene proprio dagli operatori dei Money Transfer che collaborano quotidianamente con la UIF, il MEF le Forze dell’Ordine e gli altri organismi preposti.

Il Governo ha stimato un gettito teorico di circa 63 milioni che non tiene conto né delle esenzioni previste per le transazioni commerciali né del pressoché certo incremento di operazioni di trasferimento di denaro attraverso canali illegali. Pertanto, il reale gettito sarà notevolmente inferiore. Il MTWG auspica che in occasione dell’esame della legge di Bilancio in Senato, vi sia un ripensamento da parte del Governo e del Parlamento per cancellare questa tassa ingiusta e inutile.