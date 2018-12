Manovra: Sicindustria, misura elettorale che non avrà alcun beneficio economia (3)

(AdnKronos) – E sull’ecotassa sulle auto di grossa cilindrata, Alessandro Albanese spiega: “Vorrei ricordare che già Suv erano stati puniti. Queste risorse faranno il solletico alle casse dello Stato”. Per ribadire: “E’ una manovra di natura mediatica”. “Ma ricordo che quando mettono l’ecotassa, la mettono su tutto un segmento di automobili che vengono prodotte in Italia – dice Albanese – In altri paesi i governi parlano prima con le imprese per vedere quali potrebbero essere i danni, altrimenti c’è il rischio che le aziende possano chiudere o licenziare personale”.