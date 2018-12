Manovra: Sicindustria, misura elettorale che non avrà alcun beneficio economia (2)

(AdnKronos) – “Noi, come Confindustria – aggiunge il vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese – siamo fermi, specialmente sul reddito di cittadinanza. Se gli stessi soldi fossero stati impiegati per abbattere il cuneo fiscale avremmo avuto più occupazione stabile. E’ un disincentivo al lavoro”. E poi attacca il decreto dignità: “E’ contro la dignità delle persone”. Poi torna sulle parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti (“Il reddito piace all’Italia che non ci piace”): “Dovrebbe guardare dentro la sua ‘famiglia’… – dice Albanese – In Italia c’è una parte di persone che non ci piace ma non un’Italia circoscritta geograficamente”.

E sottolinea che alcuni governatori della Lega al Nord “stanno lavorando bene. Basti pensare al Veneto di Zaia che per l’ottavo anno consecutivo non mette l’Irap nelle imprese”. Per Albanese “c’è una distonia su come la Lega si comporta e su come sta operando a livello nazionale”. “Se è una manovra a impatto elettorale, pagheremo i danni per i prossimi cinque anni”, aggiunge Albanese.