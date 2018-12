Manovra: Sicindustria, misura elettorale che non avrà alcun beneficio economia

Palermo, 17 dic. (AdnKronos) – “Parliamoci chiaro, questa è una manovra elettorale che non avrà alcun beneficio sull’economia italiana. Al contrario. E’ un’Italia senza futuro”. E’ la dura critica del vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese alla manovra economica. “Con questa addizione del 2,04, alla fine, riescono a raggranellare dai 4 ai 5 miliardi di euro, più sicuramente 4 miliardi – spiega Albanese all’Adnkronos – però, vanno via 14 miliardi per reddito di cittadinanza e quota cento. Hanno fatto una sorta di manovra elettorale che non avrà benefici. Inoltre, non è una manovra espansiva”. Per Albanese sono poche le risorse destinate a ricerca e università. “Per ricerca e innovazione sono stati stanziati, come sembra, 64 milioni di euro e 56 milioni per l’università. Questa è la testimonianza del fatto che è un’Italia senza futuro”.

“L’altro aspetto – prosegue Albanese -è che avrebbero potuto fare uno sforzo in più sulle infrastrutture che non rientrano nel novero del disavanzo”. E aggiunge: “Hanno fatto questa bella ‘pattiata’ (accordo ndr) a Bruxelles, questo tentativo di accordo per potere rientrare. Ma alla fine è una manovra contro il futuro, ribadisco, di natura elettoralistica. Forse sarebbe stato più onesto dire: ‘Abbiamo sbagliato le condizioni del contratto, rifacciamolo'”.