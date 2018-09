Manovra: Tria rassicura su debito e vincoli Ue, giù tasse alla classe media/Il Punto

Milano, 18 set. (AdnKronos) – Sul reddito di cittadinanza l’accenno è quasi di circostanza (“dobbiamo risolvere i problemi sociali alla base di questa necessità”), mentre sulla riduzione delle tasse l’apertura è netta. All’indomani del vertice di Governo sulla manovra, il ministro dell’Economia Giovanni Tria, a Milano per il Bloomberg European Capital Markets Forum, rassicura la platea di analisti, banchieri e imprenditori sui futuri “sforzi per ridurre il debito pubblico” ma delinea un piano per l’Irpef che “va ben oltre” la flat tax.

“Il Governo -dice – è impegnato a ridurre il carico fiscale e questo va ben oltre la flat tax. Siamo allo stadio avanzato di un piano che semplifichi l’imposta sul reddito personale, riducendo la pressione sulla classe media, con un impatto gestibile sul budget”. Oltre all’impegno per la riduzione delle tasse, nella legge di bilancio 2019 si troverà spazio per investimenti pubblici, che il ministro vorrebbe riportare “almeno al 3% del pil” e per la lotta alla povertà, accentuata negli ultimi anni dall’impatto dell’evoluzione digitale, che “ha distrutto vecchi lavori creandone di nuovi”. Per questa fase di transizione e di accompagnamento a un nuovo impiego, “dobbiamo fornire schemi di tutela”, afferma.

Lungi dal fornire alcuna indicazione sugli obiettivi di deficit del prossimo anno, che secondo indiscrezioni Lega e M5S vorrebbero al 2%, il ministro dice chiaramente che tutte queste misure “non cambieranno il nostro impegno sulla riduzione del debito”. E nemmeno l’impegno sulle “riforme strutturali”, come quella della riforma della giustizia civile, che saranno però all’insegna della crescita, “forte e sostenibile”, dell’Italia. “Il Governo – sottolinea ancora il ministro – si è impegnato a una legislatura di cinque anni con un’attuazione progressiva delle riforme”. E, “nel rispetto dei vincoli europei si impegna in un percorso di sviluppo, tenendo conto dei diversi bisogni sociali, che crei una solida base per una crescita di lungo termine”.

