Manovra: Tria rassicura su debito e vincoli Ue, giù tasse alla classe media/Il Punto (2)

(AdnKronos) – Tra le ricette per crescere ci sono gli investimenti, in infrastrutture e non solo. “Il livello degli investimenti pubblici è sceso del 30 per cento negli ultimi anni. Devono tornare almeno al 3% del Pil: il 2% è troppo basso perché l’Italia competa e colmi il gap con il resto del mondo”. Gli investimenti pubblici “sostengono lo sviluppo dell’economia nel medio e lungo periodo”. In questo caso, “stanziare risorse è necessario, ma non è una condizione sufficiente per realizzarli: quello che vogliamo fare è rafforzare la capacità delle nostre amministrazioni di implementare i progetti”.

L’analisi dell’andamento dell’economia conferma uno scenario di rallentamento del Pil. “L’economia dell’Italia – sono le parole di Tria – è ancora in crescita, ma a ritmo più lento e a un tasso di crescita più basso rispetto alla media dei Paesi europei”.

Tuttavia, “il nostro Paese ha fondamentali solidi, è la terza economia più grande dell’Eurozona e resta la seconda nazione manifatturiera. La nostra posizione di investimento netto internazionale continua a migliorare, le banche sono state ricapitalizzate e abbiamo un calo delle sofferenze rispetto a dicembre scorso”. L’obiettivo “è eliminare il gap di crescita dell’1% che ci separa dal resto dell’Eurozona”.

