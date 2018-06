Mansutti: entra nel Worldwide Insurance Network Group

Milano, 25 giu. (AdnKronos) – Il broker assicurativo Mansutti entra a far parte del Worldwide Insurance Network Group, la rete dei più importanti broker internazionali al mondo indipendenti con un fatturato di oltre 9,5 miliardi di euro e 1 milione di utenti in tutto il mondo. La rete Wing beneficia di una portata globale e raggruppa 73 membri in 55 Paesi, impiegando oltre 10.500 dipendenti.

“Entrare in un network internazionale di questo calibro per noi vuol dire migliorare i servizi alle imprese italiane che oggi sono in fase di espansione. Oggi il mondo non ha frontiere, essere presenti in ogni angolo della terra vuol dire permettere alle imprese di predisporre programmi multinazionali efficienti”, commenta Tomaso Mansutti, amministratore delegato di Mansutti che ha chiuso il 2017 con 83 milioni di euro di premi sottoscritti, le commissioni attive al 31 dicembre 2017 ammontano a 18 milioni di euro ed è presente in 50 paesi del mondo collaborando con 84 compagnie di assicurazione.

“Prima di diventare membri di Wing, Mansutti è stata sottoposta a un rigoroso processo di selezione, superato ampiamente. Il gruppo, infatti, soddisfa tutti i requisiti che un top broker deve possedere per entrare nell’associazione: servizio di prima classe per gli utenti, vasta gamma di prodotti leader del mercato e un personale esperto e competente” conclude.