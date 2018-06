Moda: AnnaRita N sigla contratto licenza con pelletteria Emma

Milano, 25 giu. (AdnKronos) – La bolognese AnnaRita N per la primavera estate 2019 ha siglato un nuovo contratto di licenza per la realizzazione di borse in partnership con Emmal, società toscana di pelletteria con una esperienza ventennale nel settore e una vasta rete di distribuzione sul territorio nazionale ed internazionale, come Europa, Russia, Giappone e Medio Oriente. “L’accordo di licenza AnnaRita N bags siglato con la società Emma – evidenzia Graziano Salvagno, sales manager di Borg, società proprietaria dell’azienda di abbigliamento – è un ulteriore passo che si inserisce nel progetto di rafforzamento ed espansione del brand”.