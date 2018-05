Maria Vilucchi è quarta ai Campionati Nazionali Assoluti di ginnastica ritmica. La più importante gara tricolore si è conclusa con la definitiva consacrazione dell’atleta della Ginnastica Petrarca che, a Terranuova Bracciolini, è stata protagonista di una prova impeccabile che le ha permesso di piazzarsi ai piedi del podio, proprio alle spalle delle tre ginnaste del Team Italia: Milena Baldassari della Ginnastica Fabriano, Alexandra Agiurgiuculese dell’Udinese e Alessia Russo dell’Armonia d’Abruzzo. Vilucchi, nata nel 1999, è riuscita a migliorare il settimo posto ottenuto nel 2016 e a confermarsi tra le migliori in assoluto del panorama nazionale.

Il campionato ha visto le atlete confrontarsi su un lungo programma d’esercizi tra i vari attrezzi della disciplina e, di conseguenza, ha visto emergere le ragazze più complete e con la miglior tenuta di gara. Tra queste è rientrata anche l’aretina che è riuscita ad approdare nellefinalissime del cerchio (chiudendo al quinto posto), della palla e del nastro (arrivando quarta in entrambe le specialità), mentre alle clavette si è fermata al settimo posto: sommando questi quattro risultati, Vilucchi ha archiviato i Campionati Nazionali Assoluti con un prestigioso quarto posto complessivo. Il piazzamento assume ancor più valore considerando che, nel 2017, la petrarchina ha vissuto quasi tutto un anno senza competere perché convocata nell’accademia federale di Desio con la squadra nazionale delle “Farfalle”, dunque ha avuto pochissimi mesi per ritrovare il ritmo di gara e per preparare i vari esercizi. Allenata da Irene Leti ed Elena Zaharieva con la collaborazione di Federica Peloso, la ginnasta ha dimostrato carattere, determinazione e talento, riuscendo a fine aprile a laurearsi campionessa italiana nella categoria Senior2 (dando seguito al tricolore già vinto nel 2016) e ora a mettere la firma anche sugli Assoluti, in un periodo particolarmente intenso in cui sta preparando gli esami di maturità. Vilucchi, tra l’altro, è tra i punti di forza della squadra di serie A1 della Ginnastica Petrarca e, da anni, è riconosciuta tra le maggiori promesse della ritmica italiana, meritando l’esperienza tra le “Farfalle” e altre soddisfazioni come la chiamata in azzurro nel 2015 per il torneo internazionale “Città di Pesaro” dove vinse il bronzo. «Vilucchi ha ottenuto il miglior risultato auspicabile – commenta Leti, – arrivando dietro alle sole atlete titolari della nazionale e confermandosi tra le più forti d’Italia. Dopo il periodo con le “Farfalle”, ha lavorato con impegno e costanza per raggiungere questo eccezionale piazzamento, dunque ci congratuliamo con lei per aver scritto un’altra importante pagina della storia della Ginnastica Petrarca».