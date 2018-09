Marmolada: Pd Veneto, Consiglio passerella, votato un documento inutile

Venezia, 24 set. (AdnKronos) – “Che senso ha riunire un Consiglio a tremila metri per approvare un documento che invita la Giunta a mandare una lettera ai parlamentari? Oggi non è stata presa nessuna decisione che migliora la qualità della vita dei bellunesi. È un voto assolutamente inutile”. Così il gruppo regionale del Partito Democratico argomenta la mancata partecipazione alla seduta odierna a Rocca Pietore per rivendicare l’appartenenza del ghiacciaio della Marmolada al Veneto.

“È inutile fare passerelle, pensando di illudere le persone quando per anni non si sono mai affrontati in maniera seria i problemi della montagna. Zaia rivendica l’impegno della sua Giunta? Gli ricordo che per i Mondiali di sci a Cortina è stato il Governo Gentiloni a stanziare 300 milioni, per l’elettrificazione ferroviaria della tratta Feltre-Belluno-Vittorio Veneto il ministro delle Infrastrutture Delrio ha messo 110 milioni. Ci dica, invece, per le Olimpiadi 2026 quante risorse garantirà il Governo Lega-Cinque Stelle ammesso che poi si facciano sul serio”, attacca il capogruppo del Pd Stefano Fracasso.

