Roma: Insieme per l’Aniene, al via corso riconoscimento funghi

Roma, 24 set. (Labitalia) – Settembre, tempo di funghi. Ma attenzione al fai-da-te: i funghi possono essere pericolosi e per questo è bene conoscerli in maniera approfondita. Da oggi sono aperte le iscrizioni per il corso di riconoscimento funghi che l’Associazione Insieme per l’Aniene onlus di Roma organizza in collaborazione con Amer onlus. Il corso si terrà a partire da lunedì 8 ottobre, alle 17, presso la Casa Del Parco in via Vicovaro, a Roma

Il corso si svolgerà in 4 lezioni teorico-pratiche sempre di lunedì dalle 17 alle 20,15 nei giorni 8, 15, 22 e 29 ottobre. Alla fine del corso, verrà rilasciato dell’attestato valido per il ritiro del tesserino regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco (ai sensi della legge regionale 32/98).

Gli interessati possono prenotarsi tramite email (info@aniene.it) o telefonando alla Casa Del Parco (06 82 00 38 37).

