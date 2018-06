Marquez elogia Rossi

Assen, (AdnKronos) – “Il fatto che mi paragonino a Valentino è incredibile. Quello che sta facendo a 39 anni difficilmente può essere ripetuto in futuro, è incredibile come abbia mantenuto la motivazione, il desiderio di migliorare, la velocità in pista. E’ ammirevole”. Sono le parole di elogio per Valentino Rossi del campione del mondo in carica nella MotoGp, Marc Marquez, alla vigilia del Gp d’Olanda che si corre ad Assen.

Sull’ipotesi di una carriera come quella del ‘Dottore’, il pilota della Honda, in una intervista a ‘Marca’, aggiunge. “Gli atleti vivono il presente. Se mi viene chiesto adesso dico che andrò avanti fino a quando il fisico reggerà. Si devono mantenere le motivazioni, assorbire gli infortuni e trovare l’ambiente giusto”, prosegue lo spagnolo.

E sul Gp d’Olanda conclude. “Chi mi conosce sa che faccio poco i calcoli. Arrivo al venerdì con la massima concentrazione e pronto a fare il massimo in vista della gara di domenica. La mentalità deve essere vincente”, conclude Marquez in vetta alla classifica piloti con 115 punti, 27 in più del diretto rivale Valentino Rossi.