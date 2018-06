Povertà: Fraccaro, reddito cittadinanza priorità, usare fondi Ue

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “Il reddito di cittadinanza è la priorità di questo governo, lo faremo nel più breve tempo possibile. E’ una battaglia importante che faremo in Europa, vogliamo che l’Italia abbia uno strumento europeo per rilanciare l’economia. Il Parlamento ha votato una misura per cui almeno i 20% dei fondi europei siano destinati alla lotta contro la povertà”. Lo afferma a Skytg24 il ministro dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro. Per il ministro, la misura su cui punta il M5S “è una misura etica ma anche economica”.