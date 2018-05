Melania Trump operata al rene

Washington, 14 mag. (AdnKronos/Dpa) – La first lady Melania Trump è stata sottoposta ad un intervento al rene per una patologia ”benigna”, come rende noto la Casa Bianca.

La 48enne moglie del presidente Donald Trump è stata operata al Walter Reed National Military Medical Center, alle porte di Washington, nella mattinata e rimarrà ricoverata per tutta la settimana.