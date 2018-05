Trasporti: Freight Leader Council al master Tralog Tor Vergata

Roma, 14 mag. (AdnKronos) – Il Freight Leaders Council sale di nuovo in cattedra, questa volta nell’ambito del master di secondo livello “Gestione e tecnica della logistica e dei trasporti”, iniziativa del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata, sostenuta dall’associazione che riunisce i maggiori player della logistica italiana. Il presidente del FLC, Antonio Malvestio e Gianluca Calandra, supply chain leader di Procter&Gamble (socio di FLC) terranno tre lezioni per complessive 21 ore di formazione distribuite in tre giornate: la prima si è tenuta il 9 maggio scorso, mentre le altre due sono state programmate per il 4 e 5 ottobre.

“Il Freight Leaders Council è presente nell’ambito del master per il quarto anno consecutivo – ha dichiarato Malvestio – a testimonianza dell’impegno dell’associazione nella formazione delle nuove generazioni sui temi della logistica. Un settore interessato da cambiamenti epocali che ha quindi bisogno di una classe dirigente altamente qualificata. Il FLC è molto impegnato nello studio di questi nuovi trend e viene sempre più spesso identificato come un punto di riferimento importante nello studio dei fenomeni evolutivi in campo trasportistico”.