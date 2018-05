Melegatti: Zaia, confronto per salvaguardia produzione, occupazione e marchio

Venezia, 29 mag. (AdnKronos) – “Stiamo seguendo, come sempre ormai da settimane, la situazione della Melegatti passo dopo passo. Ora attendiamo il commissario per un primo confronto”. Con queste parole il Presidente del Veneto Luca Zaia commenta la decisione del Tribunale di Verona di dichiarare il fallimento della Melegatti.

“Avvieremo quanto prima un confronto che consenta di garantire quelli che sono obiettivi irrinunciabili -prosegue il Governatore- come mantenere l’attività produttiva e quindi i mercati di riferimento, salvaguardare l’occupazione, mantenere in vita un marchio storico e una azienda simbolo del Veneto e delle sue tipiche produzioni dolciarie”.

“Su questo, posso fin d’ora garantire -conclude il Presidente- che la Giunta regionale metterà tutto il suo impegno”.