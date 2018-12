Mercato Agreste sotto i Portici di via Roma

Fino a domenica 23 dicembre le bancarelle

Appuntamento sotto i Portici di Via Roma con il Mercato Agreste. Prosegue fino a domenica 23 dicembre la rassegna di promozione della filiera corta di qualità promossa da Confesercenti Arezzo e Confagricoltura. Sono ben dieci gli espositori presenti ogni giorno dalle ore 9,30 alle 19,30 con la loro ampia varietà di prodotti di qualità tra cui salumi e formaggi, legumi e frutta secca, conserve, succhi di frutta e marmellate, funghi secchi e tartufi, fiori e piante natalizie, birre artigianali e tortello alla lastra, mieli ed olio. Prodotti genuini da mettere sulla tavola in vista del periodo delle festività e regali da mettere sotto l’albero. Per l’edizione 2018 del Mercato Agreste ci saranno anche curiosità e prodotti particolari. Ospite lo stand con la fontina valdostana ed il gorgonzola dolce dop. “La manifestazione – commentano Confesercenti e Confagricoltura – nasce per promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari aretine e non solo, fornendo l’occasione per tante idee regalo. Protagoniste sono le aziende agricole e artigianali, di prodotti akm Zero e comunque della provincia di Arezzo. Prodotti, patrimonio di qualità ed esperienze professionali che occorre sempre valorizzare e promuovere”.