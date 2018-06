Meteo: in Lombardia persiste nuvolosità ma weekend sarà soleggiato

Milano, 6 giu. (AdnKronos) – Fino a venerdì la Lombardia sarà interessata da una circolazione ciclonica, associata ad una struttura depressionaria, che dalla Penisola Iberica, passando sul bacino del Mediterraneo, tenderà a spostarsi verso est. Giornate, dunque, con nuvolosità irregolare e condizioni di instabilità diffusa, specie nella notte tra giovedì e venerdì. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia, per le prossime ore.

Per sabato e domenica è attesa una fase di transizione, con condizioni prevalentemente stabili per un temporaneo promontorio di alta pressione che si estenderà su tutta la Penisola. Quindi, a partire da lunedì, un nuovo graduale peggioramento per l’avvicinamento di un’altra struttura depressionaria atlantica.