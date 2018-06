Governo: Le Pen, M5S e Lega populisti? termine onorevole, sono sovranisti

Parigi, 6 giu. (AdnKronos) – Il termine populista per definire il nuovo Governo Lega e Movimento 5 Stelle “è un termine usato con la tentazione di volere dare a questa parola un senso dispregiativo. Non trovo questa parola dispregiativa se si intende un governo del popolo, dal popolo e per il popolo. In questo senso considero il termine di populista come qualcosa di onorevole. In realtà poi sono sovranisti: vogliono che il loro popolo decida del proprio destino senza alcuna interferenza né dai mercati né da qualche struttura sovranazionale come l’Unione Europea. E’ questo il nostro punto in comune”. Così ai microfoni della radio francese ‘France Culture’ la presidente del Rassemblement national (ex Front National), Marine Le Pen, commentando la situazione politica italiana e il neo governo giallo-verde.

Per Le Pen il punto di convergenza tra Lega e Movimento 5 Stelle e il Rassemblement National è proprio questo: “Vogliono poter decidere la loro politica economica e come vogliono modificarla. Ognuno a casa sua deve essere libero di determinare le proprie scelte di società che vuole perseguire”.

Il mondo attualmente, spiega ancora la leader del Rassemblement National, “sta facendo delle scelte e gira le spalle alla globalizzazione selvaggia imposta dai mercati e alla libera circolazione che ha creato anche le grandi migrazioni. Tutte le grandi nazioni, dalla Cina agli Usa fino ad alcuni paesi europei si stanno muovendo verso il protezionismo. E’ in corso una vera rivoluzione democratica e pacifica che sta aprendo una nuova era. E questa storia è la nostra: siamo uno dei movimenti che ha anticipato e difeso questa scelta”.