Meteo: in Lombardia tempo stabile e soleggiato fino a domenica

Milano, 28 set. (AdnKronos) – Tempo stabile e soleggiato per la giornata di oggi, in Lombardia, in attesa di un peggioramento delle condizioni. Le previsioni meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa regionale per le prossime ore. indicano per domani la discesa di un fronte di origine artica, che lambirà la regione determinando l’afflusso di correnti dai quadranti orientali negli strati medio-bassi dell’atmosfera, con associata nuvolosità irregolare.

Domenica, giornata in prevalenza poco nuvoloso; dalla serata e per l’inizio della prossima settimana probabile peggioramento, con precipitazioni diffuse.

