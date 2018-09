Politica: Pivetti apre sede Italia Madre a Milano, ripartiamo da territorio

Milano, 28 set. (AdnKronos) – Irene Pivetti apre a Milano una nuova sede politica di Italia Madre, il partito presentato lo scorso 27 maggio a Roma, in occasione dell’Assemblea generale delle cooperative. L’inaugurazione è prevista per il prossimo 2 ottobre.

“Sono molto felice -dice l’ex presidente della Camera-. Questa giornata per noi è motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Un gruppo di giovani professionisti ha creduto nel progetto di Italia Madre e ha deciso di mettere a disposizione le proprie competenze ed il proprio tempo per la sua realizzazione”.

Italia Madre, continua, “nasce per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e proprio per questo abbiamo deciso di ripartire dal territorio sostenendo e analizzando scrupolosamente le politiche necessarie ad una ripresa economica e politica tangibile. E’ nelle persone che crediamo, ed è dalle persone che abbiamo deciso di ripartire. Italia Madre -conclude- è aperta a tutti coloro che vogliono risollevare passo dopo passo l’Italia con i fatti”.

