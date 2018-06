Meteo: in Lombardia temporali in arrivo nella notte

Milano, 21 giu. (AdnKronos) – In Lombardia persiste un tempo stabile e ben soleggiato in Pianura, debolmente instabile sui rilievi, con temperature massime oltre i 30 gradi, superiori alla norma del periodo. Tuttavia, nel corso della prossima notte, un fronte proveniente da nord porterà con sé temporali e un graduale ricambio della massa d’aria nel corso della giornata di domani, con temperature in calo tendenti a riportarsi nella norma. Queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia per le prossime ore.

Nei giorni successivi, correnti in quota settentrionali determineranno una frequente alternanza di annuvolamenti e schiarite, con possibilità di qualche rovescio sui rilievi e temperature in ulteriore calo fino a valori di qualche grado sotto alla norma.