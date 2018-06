Milano: in due derubano turista all’aeroporto Malpensa, arrestati

Milano, 21 giu. (AdnKronos) – Hanno derubato dello zaino un turista all’interno dell’aeroporto di Malpensa, ma sono stati individuati alla stazione ferroviaria di Milano Centrale e arrestati. Si tratta di due uomini di 29 anni, uno di origine francese, l’altro algerino, in Italia senza fissa dimora e con precedenti specifici.

I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì scorso, quando agenti della Polfer in borghese hanno notato i due mentre uscivano velocemente dalla metropolitana all’interno della galleria della stazione. Uno dei due aveva con sé due zaini, uno indossato sulla schiena, l’altro sul petto. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti hanno quindi deciso di sottoporli a un controllo, trovandoli entrambi sprovvisti di documenti. Negli zaini, oltre ad alcuni documenti contraffatti, sono stati trovati svariati oggetti elettronici tra cui una macchina fotografica professionale, un computer e uno smartphone, oltre a 500 euro in contanti e altre banconote in valuta straniera.

Gli agenti, inoltre, hanno potuto accertare che uno degli zaini apparteneva a un cittadino cinese che poche ore prima ne aveva denunciato il furto all’ufficio di polizia interno all’aeroporto di Malpensa. I due sono stati trasferiti al carcere di San Vittore.