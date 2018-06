Migranti: a Padova asilo a tirocinanti diventati ‘agricoltori di città’ grazie a coop sociale

Padova, 20 giu. (AdnKronos) – “Chi parte dal proprio Paese per andare altrove deve fissarsi delle priorità: imparare la lingua e un lavoro, aumentando le proprie competenze”. Parole di Bright Eguabor, una delle dieci persone, fra operatori, richiedenti asilo e tirocinanti che partecipano a Coislha Bio, progetto dell’omonima cooperativa sociale che opera nel campo dell’agricoltura biologica.

La testimonianza di Bright, 32enne nigeriano, sarà una di quelle che verranno raccontate sabato 23 giugno, nei terreni di via Righi 46. Coislha apre le porte alla cittadinanza per festeggiare il primo anno del progetto di agricoltura sociale in contesto urbano. Un’iniziativa che permette a uomini e donne con storie differenti alle spalle di condividere il proprio tempo e portare avanti insieme un’esperienza da ‘agricoltori in città’.

Risale al giugno 2017 la firma della convenzione con cui il Comune di Padova, proprietario del terreno di circa un ettaro, dato in comodato d’uso per sei anni alla cooperativa. L’obiettivo è incentivare l’agricoltura sociale, biologica e a chilometro zero.