Migranti: Centinaio, nessuno strappo nel governo

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Quello del Presidente della Repubblica è un intervento istituzionale ma esiste anche un Ministro degli Interni che deve portare avanti il programma di governo”. Così il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, a margine dell’assemblea Coldiretti ha commentato il caso della nave di migranti Diciotti, sulla quale c’era lo stop allo sbarco da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini, e poi approdata a Trapani in seguito all’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Penso che Salvini e Mattarella possano anche in questo caso chiarirsi, sempre nel rispetto dei ruoli, e spero che lo facciano incontrandosi di persona perché è sempre meglio guardarsi in faccia che parlare per telefono”, dice Centinaio. “La Lega è stupita, noi andiamo avanti con il nostro progetto di fermare gli sbarchi e condiviso dalla larga parte degli italiani”, sottolinea, assicurando che “nel governo non ci sono strappi, riteniamo fondamentale il dialogo all’interno del governo”.

