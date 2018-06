Migranti: Conte, a Macron dirò che Italia non può essere lasciata sola

Roma, 14 giu. (AdnKronos) – “Vi garantisco che a Parigi, come fatto sino ad oggi, porterò la richiesta dell’Italia di un’ampia collaborazione e solidarietà a livello europeo sul tema immigrazione. È arrivato il momento di dare vita a una politica migratoria efficace, che veda il nostro Paese non più solo a gestire le emergenze che riguardano i tanti migranti che giungono sulle nostre coste”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Ieri sera ho parlato a lungo al telefono con il Presidente francese Emmanuel Macron sulla situazione della nave Aquarius – spiega il premier ai suoi follower ribadendo quanto dichiarato stamani ai cronisti – Macron ha tenuto a chiarire subito che non sono sue le parole gravemente offensive nei confronti dell’Italia e degli italiani uscite nei giorni scorsi. Ho preso atto di queste sue parole e ho dunque confermato la mia volontà di incontrarlo domani per un pranzo di lavoro all’Eliseo”.