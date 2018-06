Migranti: Conte, in gioco valori Ue, Italia farà la sua parte

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Sulla migrazione sono in gioco i valori dell’Europa unita, e l’Italia – lo dico con orgoglio, da Presidente del Consiglio di un grande Paese fondatore dell’Ue – continuerà a fare la sua parte perché l’Europa sia all’altezza del suo compito”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via domani.

“C’è in questo impegno italiano – va avanti il premier – una coerenza con l’azione che da sempre il nostro Paese sa mettere in campo, penso in particolare a quanto hanno fatto e fanno le Forze armate, in primis la Marina Militare, e il Corpo della Guardia Costiera, e anche i sindaci, i volontari, insomma un intero e complesso sistema, tutto italiano, che da anni salva l’onore dell’Europa nel Mediterraneo. A tutte queste persone, che non sempre godono degli onori della cronaca, va il mio più sentito ringraziamento a nome di tutti gli italiani”.