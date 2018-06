Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Nei miei contatti di questi giorni e di queste settimane con i leader europei sto ripetendo un concetto semplice, che è per noi il cardine della strategia che abbiamo elaborato: per avere un’Europa più forte, abbiamo bisogno di un’Unione europea più giusta e più equa”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via domani.