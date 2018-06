Migranti: Conte prepara Consiglio Ue, con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Lavora sotto traccia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Palazzo Chigi da questa mattina presto, il premier lima il discorso che terrà domani alle Camere in vista del Consiglio Ue di giovedì e venerdì. La partita è tutta da giocare e l’accordo a Bruxelles decisamente in salita. Ma intanto Conte un risultato pare averlo messo già a segno: ieri, in gran segreto, ha incontrato a casina Valadier -lontano dagli occhi indiscreti e i taccuini di Palazzo Chigi- il presidente francese Emmanuel Macron, chiedendogli un incontro ufficioso.

Un lungo colloquio tra i due, circa 90 minuti, fondamentale per sbrogliare il nodo della Lifeline, la ong tedesca che vaga da giorni nel Mediterraneo alla ricerca di un approdo sicuro e che, nelle prossime ore, dovrebbe raggiungere Malta con il suo carico di migranti, una quota destinata all’Italia che “farà la sua parte”, come annunciato dallo stesso presidente del Consiglio. Decisive per la soluzione della vicenda, viene spiegato da fonti governative, anche le telefonate col primo ministro maltese Joseph Muscat e la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Intanto domani, alla vigilia del Consiglio europeo, Conte è atteso alle 9.30 alla Camera e alle 16 a Palazzo Madama. Nel suo discorso, a quanto si apprende, rivendicherà il cambio di passo sui migranti impresso dal governo ‘giallo verde’.