Migranti: Don Colmegna, Riace esperienza da difendere

Milano, 2 ott. (AdnKronos) – “I migranti accolti con umanità non sono una minaccia, ma una risorsa che rigenera un territorio producendo coesione sociale”. Lo afferma don Virginio Colmegna, presidente della fondazione Casa della Carità che, commentando la notizia dell’arresto ai domiciliari del sindaco di Riace, Domenico Lucano, spiega: “Al di là della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il sindaco di Riace, Domenico Lucano, al quale siamo umanamente vicini e per il quale ricordiamo che nessuno è colpevole fino alla sentenza di un processo, vogliamo far presente che Riace è una validissima esperienza di integrazione e accoglienza, riconosciuta anche a livello internazionale, che va difesa e non criminalizzata”.

La realtà di Riace, sottolinea Don Colmegna, “dimostra, anzitutto sul piano culturale, che i migranti accolti con umanità non sono una minaccia, ma una risorsa che rigenera un territorio producendo coesione sociale”.

