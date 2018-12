Roma, 16 dic. (AdnKronos) – “Se il sondaggio dice che l’accoglienza dei migranti non ‘tira’ più, io me ne frego del sondaggio. Perché so che c’è un fenomeno che va governato, non posso cambiare le mie politiche in base a un sondaggio”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Mezz’ora in più.