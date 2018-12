Roma, 16 dic. (AdnKronos) – “Dobbiamo firmare il patto globale sulla migrazione per sederci al tavolo e dire la nostra. Starci è importantissimo”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, a In mezz’ora in più sul Global Migration Compact. E per Fico anche il Patto sul Clima va firmato e osserva: “Trump sta facendo una politica antistorica su ambiente e energia, rilanvcia gas e carbone. Noi dobbiamo mettere ambiente ed ecosistema al primo posto”.