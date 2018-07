Migranti: Furlan, Salvini ci ripensi, no accanimento contro donne e bambini

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “I problemi di sicurezza e di ordine pubblico non giustificano questo accanimento inaccettabile e continuo nei confronti di donne in attesa di partorire, bambini in tenera età, persone malate o anziani bisognosi di cure ed assistenza”. Così la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, commenta su facebook la circolare del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale.

“Il Ministro dell’Interno, Salvini, proprio in virtù della delicatezza del ruolo istituzionale e nazionale che riveste -sottolinea Furlan-, ci ripensi e faccia proprio quel senso di umanità e solidarietà che è insito nella tradizione politica, culturale ed etica del popolo italiano, oltre che nei diritti fondamentali di rispetto della vita sanciti dalle Nazioni Unite e dalla nostra Carta Costituzionale”.

Il tema del migranti, conclude, “non si può affrontare con atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con la nostra storia di paese di migranti e con i diritti di accoglienza sanciti dalle leggi in vigore da anni nel nostro paese”.