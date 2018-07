Maltempo: Milano, allerta Seveso fino a mezzanotte

Milano, 5 lug. (AdnKronos) – “Resta attiva fino alla mezzanotte l’allerta meteo per possibili esondazioni del Seveso, anche se le perturbazioni e i temporali non dovrebbero riguardare il bacino del fiume”. Lo rende noto il Comune di Milano.

“Durante la giornata, per le attività legate all’allerta meteo, sono state impiegate otto squadre della Protezione civile, due squadre di MM servizi idrici e 69 pattuglie di Polizia locale. Mentre i lavori di pulizia sono stati condotti da Amsa che, dalle ore 3 e fino alle ore 18, ha impiegato 101 risorse, 63 mezzi e fra questi 13 lavastrade e 11 spurgo pozzetti che hanno operato sui tombini invasi dal fango”, si evidenzia nella nota di Palazzo Marino.

Le squadre “saranno operative anche stanotte per terminare il lavoro sui marciapiedi e i passaggi pedonali. Domani verranno pulite le vasche di via Valfurva e nei prossimi giorni anche gli spazi sotto le autovetture”.