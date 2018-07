Migranti: Gasparri, sequestrate nave Open Arms

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “La nave Open Arms, della organizzazione non governativa spagnola Proactiva Open Arms, sta dirigendosi di nuovo verso le Coste della Libia, per continuare la propria collaborazione all’attività di traffico di clandestini. A questo punto è necessario sequestrare questa imbarcazione, così come altre che aiutano quanti organizzano uno spregevole e pericoloso traffico di esseri umani”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).

“Deve essere un impegno che l’Italia deve mettere in pratica e deve condividere con il resto d’Europa – prosegue – Open Arms e tutte le imbarcazioni di questo tipo vanno sequestrate e messe in condizioni di non nuocere più. Con la loro attività incoraggiato i trafficanti, moltiplicato l’invasione di clandestini, fanno crescere il numero dei naufragi e delle morti. Per tutte queste colpe vanno bloccate con urgenza”.

