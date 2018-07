Migranti: Renzi, mai cedere a cultura della paura e dell’intolleranza

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Mai cedere alla cultura della paura e dell’intolleranza”. Lo scrive l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in un post su Facebook scritto a poche ore dalla finale dei mondiali di calcio.

“La finale della Coppa del Mondo non è mai solo una partita di calcio – osserva l’esponente dem – E la sfida di oggi, Francia-Croazia, non fa eccezione. In un tempo in cui tanti, troppi, scommettono sulla paura personalmente mi emoziono vedendo in campo da un lato un team multietnico guidato da un giovane cresciuto in una banlieue e dall’altro una squadra fatta da uomini che hanno conosciuto da bambini la guerra sulla propria pelle e che proprio per questo conoscono l’importanza della pace e del dialogo”.

“Che vinca il migliore naturalmente. E che anche il calcio – l’auspicio – aiuti tutti noi a recuperare quel senso di appartenenza e di comunità che va oltre le tribù, le minacce, le inquietudini della stagione che stiamo vivendo”.

